Idosa resgatada por trabalho escravo está sob cuidados da Prefeitura do Rio - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/05/2022 21:34

Rio - Uma mulher de 84 anos foi resgatada no Rio após passar 72 anos trabalhando como empregada doméstica em condições análogas à escravidão. O resgate ocorreu no dia 15 de março, depois de denúncia anônima. A idosa, que não teve a identidade revelada, está aos cuidados da Prefeitura do Rio em um abrigo público.

De acordo com o RJTV, da TV Globo, quando a mulher foi resgatada, ela trabalhava como cuidadora da dona da casa e dormia em um sofá, na entrada do quarto principal. Uma denúncia levou o Ministério do Trabalho até a casa, na Zona Norte da cidade.

"Essa senhora, que os empregadores alegam que é da família — e não é —, fica absolutamente submissa. O empregador que fala por ela. Qualquer resposta que a gente solicita dela, é o empregador que responde. Os documentos dela não estão de posse dela mesma. O empregador que tem esses documentos", contou Alexandre Lyra, auditor fiscal do trabalho à TV Globo.

A senhora também tem aposentadoria, no entanto, o cartão e a senha estavam com o empregador. O resgate foi coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho no Rio.

Ainda conforme a TV Globo, mesmo com a existência de uma legislação que determina os direitos do trabalhador, no ano passado, o país registrou o maior número de pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão desde 2013.Foram 1.937 brasileiros retirados de situações degradantes. Mais do que nos sete anos anteriores. Em 2013, 2.808 trabalhadores viviam como pessoas escravizadas.