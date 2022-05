Homem é flagrado dirigindo com o pé para fora do carro na Ponte Rio-Niterói - Foto: Reprodução / TV Globo

Homem é flagrado dirigindo com o pé para fora do carro na Ponte Rio-NiteróiFoto: Reprodução / TV Globo

Publicado 13/05/2022 22:10

Rio - Um motorista foi flagrado, na tarde desta sexta-feira, dirigindo na Ponte Rio-Niterói com um dos pés para fora da janela. Em um vídeo, divulgado pelo RJ2, o homem, que ainda não foi identificado, parecia olhar para um telefone celular.

De acordo com o RJ2, o motorista atravessou a ponte dirigindo desta forma. Apesar de se manter na pista do canto, em direção à Niterói, o carro foi visto com a seta ligada para a direita, para a Baía de Guanabara. A reportagem tentou contato com a Ecoponte, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.