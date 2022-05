Criminosos usaram ônibus para impedir que PMs entrassem na comunidade - Reprodução/TV Globo

Publicado 09/05/2022 12:01

Rio - Durante uma operação da PM na manhã desta segunda-feira, criminosos da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Norte, utilizaram um ônibus para impedir a passagem dos agentes pela região. O veículo ficou atravessado na rua na Doutor Augusto Figueiredo, um dos principais acessos à comunidade. Além disso, barricadas com barras de ferro e pneus também foram colocados em outras ruas para atrapalhar a ação dos militares.

De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário da PM, do 14º BPM (Bangu) e do Batalhão de Choque atuam desde as primeiras horas do dia na região devido a uma ação do programa Estação Segura. O principal objetivo é reprimir crimes e ações irregulares em estações de trens específicas nas linhas ferroviárias do estado.

Na operação foram apreendidos quatro rádios comunicadores, uma faca, um rolo de fios, um martelo e alguns isqueiros. Ninguém foi preso até o momento. Policiais vêm realizando patrulhamento nas linhas ferroviárias da estação Senador Camará pelos trilhos. A ação segue em andamento.