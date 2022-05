Alexandre, conhecido como 'Juninho Play', é apontado como o chefe de quadrilha que praticava golpes em Santa Catarina - Divulgação

Alexandre, conhecido como 'Juninho Play', é apontado como o chefe de quadrilha que praticava golpes em Santa CatarinaDivulgação

Publicado 09/05/2022 22:16

Rio – O chefe da quadrilha de estelionatários que aplicava o "golpe do motoboy", Alexandre Navarro Junior, de 28 anos, conhecido como ‘Juninho Play’, foi transferido na última sexta-feira (6) para o presídio Gabriel Ferreira Castilho, conhecido como Bangu 3, para cumprir o mandado de prisão preventiva por estelionato.

Juninho estava foragido até a última segunda-feira (2), quando foi preso em um apartamento na Barra da Tijuca por policiais da Delegacia de Repressão a entorpecentes (DRE) e agentes da 33ª DP (Realengo). De acordo com a polícia, parte do bando já está presa, incluindo a esposa e irmã de Alexandre.

Na audiência de custódia realizada na última quarta-feira (4), a juíza Danielle Lima Pires Barbosa decidiu manter o criminoso em prisão preventiva.

O presídio de Bangu 3 é conhecido por abrigar presos da mesma facção criminosa que controla o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, onde Juninho estava escondido anteriormente de quando foi encontrado na Barra e preso.

Relembre o caso

Alexandre foi preso na última segunda-feira (2), em uma operação em conjunto da 33.ª DP (Realengo) com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Alexandre foi apontado como o líder da quadrilha de estelionatários, em que sua esposa, Rayane da Silva Figliuzzi, de 24 anos, que está cumprindo prisão domiciliar, também fazia parte.

Segundo as investigações, Juninho era o líder do grupo que realizava o 'golpe do motoboy', no qual os criminosos ligavam para as vítimas se passando por representantes de agências bancárias. Eles comunicavam que foi identificada uma compra suspeita, pediam para a vítima digitar a senha do cartão e enviavam um motoboy para recolher o cartão para ser descartado.

Segundo denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, ao conhecer Alexandre, Rayane passou a ajudá-lo, emprestando máquina de cartão e fazendo de suas contas bancárias vias do dinheiro ilegal, que depois seria transferido para o noivo criminoso.

Por ter um filho pequeno com Alexandre, Rayane conseguiu através de seus advogados, reverter a prisão preventiva em uma penitenciária tradicional para a domiciliar. A irmã de Juninho, Yasmin Navarro, de 25 anos, também cumpre prisão domiciliar por ser um dos integrantes do que ficou conhecido como a "quadrilha das blogueiras", que realizavam o mesmo golpe.

Rayane, Juninho e outros integrantes da quadrilha tiveram a prisão preventiva decretada em novembro do ano passado. No dia 19 de janeiro, no entanto, outras quatro acusadas conseguiram o mesmo direito da blogueira ao regime domiciliar, por estarem grávidas ou com filhos pequenos.