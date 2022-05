Encontro não teve acordo entre os trabalhadores e os órgãos públicos - Reprodução

Encontro não teve acordo entre os trabalhadores e os órgãos públicosReprodução

Publicado 09/05/2022 19:31 | Atualizado 09/05/2022 20:45

Rio - O Sindicato dos Rodoviários informou que a categoria entrou em estado de greve no final da tarde desta segunda-feira (9). A medida aconteceu após a audiência extraordinária convocada pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para discutir o dissídio 2020/2021 e 2021/2022 dos rodoviários, terminar sem nenhum acordo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José da Silva "mais uma vez pediram para aguardarmos até o dia 19 sobre uma posição final. Quero que fique claro que no dia 19, caso não haja uma definição, o tribunal terá que julgar a greve da categoria. Não podemos mais conviver com essa incerteza", desababou.

Ainda segundo Sebastião, os trabalhadores estão inconformados com a falta de sensibilidade e de consciência por parte dos empresários e da própria prefeitura.

"A partir de hoje a categoria está em permanente estado de estado de greve. Os trabalhadores têm direito ao reajuste, e caso não seja concedido pelas empresas, acreditamos que a Justiça o fará. Sabemos da insatisfação de todos, mas não podemos contribuir para que a população pague por uma conta que não é dela e nem nossa".

Por fim, o presidente do sindicato disse que os rodoviários estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios.