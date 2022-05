Iluminação da Praça do Pedágio será amarela durante todo o mês de maio - Divulgação Lamsa / Felipe Teles

Iluminação da Praça do Pedágio será amarela durante todo o mês de maioDivulgação Lamsa / Felipe Teles

Publicado 09/05/2022 19:27

Rio - A Linha Amarela receberá, durante todo o mês de maio, uma iluminação especial na Praça do Pedágio e uma série de ações socioeducativas para os motoristas e motociclistas que circulam na via. A iniciativa da Lamsa, concessionária que administra a rodovia, acontece em apoio ao projeto Maio Amarelo, que visa chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos por acidentes de trânsito.

No ano passado, 852 ocorrências com atendimento médico foram registradas na Linha Amarela, por onde mais de 129 mil veículos passam por dia. Dentre elas, 479 foram acidentes, 317 resultaram em atendimentos clínicos e 56 estavam relacionadas a pessoas em situação de rua que caminhavam pela via.

No mesmo período, também houve 13.278 atendimentos mecânicos realizados pela Lamsa, sendo 8.957 de pane mecânica, 2.417 de pneu furado ou estourado, 857 de pane elétrica e 1.047 de pane seca. Além disso, 101 animais foram recolhidos da pista.

Com o objetivo de alertar os usuários para as medidas de prevenção no trânsito, a Praça do Pedágio recebe uma iluminação amarela desde o domingo (1º) até o fim do mês. Na última quarta-feira (4), uma blitz educativa foi realizada, das 9h às 13h, em parceria com a Lei Seca.

Já na quarta-feira (11), cartilhas de segurança no trânsito serão distribuídas para os motoristas. Na quinta-feira da semana seguinte, dia 19, a dupla de personagens do projeto social De Olho na Pista vai abordar condutores para orientações gerais.

No dia 25, haverá nova blitz educativa com a Operação Lei seca. Para finalizar, no dia 31, serão distribuídas antenas anti-linha de pipa para os motociclistas. Esta ação será realizada em parceria com a campanha Cerol Mata.