Paulo Cesar é bombeiro e está foragido - Reprodução

Paulo Cesar é bombeiro e está foragidoReprodução

Publicado 09/05/2022 20:16

que o disparo contra o atendente foi acidental. A Polícia Civil informou que pedirá a prisão do militar novamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve suspenso o porte e posse de armas, além de ser alvo de um inquérito e de um conselho disciplinar policial militar que irá apurar sua conduta profissional.



"O militar responderá civilmente pelos seus atos na justiça comum (...) A corporação repudia veementemente todo e qualquer ato criminoso, assim como condutas ilícitas que transgridam os preceitos da ordem, da disciplina e da moral características da profissão de bombeiro militar", disse o Corpo de Bombeiros, em nota. Rio - O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo César de Souza Albuquerque, filmado atirando contra funcionário de lanchonete , disse, em depoimento na 32ª DP (Taquara) nesta segunda-feira,. A Polícia Civil informou que pedirá a prisão do militar novamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve suspenso o porte e posse de armas, além de ser alvo de um inquérito e de um conselho disciplinar policial militar que irá apurar sua conduta profissional."O militar responderá civilmente pelos seus atos na justiça comum (...) A corporação repudia veementemente todo e qualquer ato criminoso, assim como condutas ilícitas que transgridam os preceitos da ordem, da disciplina e da moral características da profissão de bombeiro militar", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

Bombeiro é identificado como autor de disparo contra atendente de McDonald's; justiça indefere prisão. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/bh0w3azVe7 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022



O caso envolvendo Paulo César aconteceu ainda na madrugada desta segunda. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento onde a confusão ocorreu, uma unidade do McDonald's em Jacarepaguá, Zona Oeste. Segundo o registro, o bombeiro dá um soco em Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, que revida com um tapa. Em seguida, o militar entra no restaurante e atira no funcionário. O caso envolvendo Paulo César aconteceu ainda na madrugada desta segunda. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento onde a confusão ocorreu, uma unidade do McDonald's em Jacarepaguá, Zona Oeste. Segundo o registro, o bombeiro dá um soco em Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, que revida com um tapa. Em seguida, o militar entra no restaurante e atira no funcionário.

Dois homens aparecem nas imagens da unidade tentando conter, sem sucesso, o autor do disparo. Uma funcionária do restaurante, que trabalhava na cozinha, aparece fugindo do local após ouvir o tiro.



Mais cedo, a Justiça havia negado pedido de prisão temporária feito pelo delegado de plantão Angelo José Lages Machado, da 32ª DP. Segundo decisão da juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judicial, a medida seria considerada excepcionalíssima", portanto não caberia no caso por não haver "fatos concretos de autoria".



A magistrada alega que não ficaram claros os elementos que comprovavam a identificação do bombeiro no caso. "O reconhecimento fotográfico fragiliza os elementos necessários para a decretação de sua prisão temporária”, disse em decisão.

Mateus está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção da unidade, seu quadro de saúde é estável.