Paulo Cesar é bombeiro e está foragido - Reprodução

Paulo Cesar é bombeiro e está foragidoReprodução

Publicado 09/05/2022 15:44 | Atualizado 09/05/2022 15:55

Rio - A Polícia Civil identificou como sendo o bombeiro Paulo Cesar de Souza Albuquerque o homem que atirou em um atendente do McDonald's, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (9). O crime foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento. O DIA teve acesso às imagens do crime, que mostram Paulo Cesar dando um tapa no rosto do funcionário, que revida, e depois entra com a arma no restaurante. Apesar da identificação, a Justiça considerou que há necessidade de mais provas e indeferiu o pedido de prisão.

Bombeiro é identificado como autor de disparo contra atendente de McDonald's; justiça indefere prisão. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/bh0w3azVe7 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022

Nas imagens, dois homens ainda tentam conter o bombeiro, que caminha até a vítima e faz o disparo. O atendente cai no chão e é socorrido por um colega. O autor do crime sai andando do local, enquanto uma funcionária entra em pânico e sai correndo.O sargento estava em uma Mercedes Benz, sem placa, com duas mulheres dentro do carro. Em consulta ao site Consulta Remuneração,apurou que Paulo Cesar recebe um valor líquido de R$ 8.534,88. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação dos Bombeiros, mas ainda não obteve uma posição da corporação.O atendente, Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção da unidade, seu quadro de saúde é estável.A juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judiciÁrio, declarou que, ainda que Paulo César de Souza Albuquerque tenha sido identificado por fotos e vídeos de redes sociais, não restou devidamente esclarecido no inquérito a origem de "tais elementos probatórios e a forma como foram obtidos", por isso, não foi possível solicitar o pedido de prisão.O crime ocorreu por volta das 2h. De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto. Mateus tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido.Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou no funcionário.As investigações estão a cargo da 32ª DP (Taquara).