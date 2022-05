Pistola e drogas foram apreendidas com os suspeitos - Divulgação

Pistola e drogas foram apreendidas com os suspeitosDivulgação

Publicado 09/05/2022 20:00

Rio - Três homens não identificados foram presos, nesta segunda-feira, durante um patrulhamento do 7º BPM (São Gonçalo) pelo bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo. De acordo com a PM, dois homens foram avistados agindo de maneira suspeita com uma moto. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas a dupla fugiu.

A equipe continuou realizando buscas na região e encontraram os dois na companhia de um terceiro homem. Com eles, foram encontrados um revólver calibre .38, uma réplica de pistola, uma motocicleta e drogas que, até o momento, não foram contabilizadas. A ocorrência ainda está em andamento.