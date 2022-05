Eduardo Guimarães era querido na comunidade e conhecido pelo apelido de 'MC Dallas' - Reprodução do Facebook

Publicado 12/05/2022 19:53 | Atualizado 12/05/2022 21:39

Rio - Um homem morreu após ser baleado durante uma troca de tiros no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quinta-feira (12). Segundo informações preliminares, a vítima dos disparos seria o catador Eduardo Guimarães, conhecido na comunidade como "MC Dallas", de 28 anos. Ele teria sido baleado por traficantes que invadiram a favela no fim da noite desta quarta-feira.

Desde o fim da noite desta quarta, moradores da região relatam intensa troca de tiros na comunidade dos Macacos. O confronto estaria acontecendo entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região, e integrantes do Comando Vermelho (CV) que tentam tomar o território.

Eduardo estaria tentando voltar para casa durante a madrugada, quando foi atingido por traficantes. Ele chegou a ser socorrido por moradores para o Hospital Federal do Andaraí, em Vila Isabel, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Nas redes sociais, amigos do jovem lamentaram a morte do rapaz que era conhecido na comunidade pelo apelido de MC Dallas. "Muito difícil falar algo nessa hora. Não tem palavras que vão amenizar tanta dor, mas tenho certeza que Deus já recebeu ele de braços abertos. Peço que ele conforte o coração de todos da família. Só que ele também tem que confortar a todos nós que estamos destruídos por dentro, pois todos da comunidade nos sentíamos família dele também", postou uma usuária do Facebook.

Lágrimas desceu nessa reportagem q passou do nosso Dallas Sonho dele era viralizar como um MC vamoso hj viralizar como uma notícia triste q perdeu sua vida por uma covardia q fizeram com ele — Gabii (@Gabbil_23) May 12, 2022 Mancada purinha, MC Dallas era cria, piava na roda cultural de vila Isabel, cantava os funks, músicas internacionais da forma dele, e hj só deixa sdds pprt ... — Mr. ac II (@mrpac22) May 12, 2022

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos reforçam o patrulhamento na comunidade Morro dos Macacos, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, desde a madrugada desta quinta-feira, após os disparos entre traficantes.

Ainda segundo a corporação, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos foram alertadas durante a manhã desta quinta que um homem baleado teria dado entrada no Hospital do Andaraí, vindo do Morro dos Macacos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHCapital).