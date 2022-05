Viatura colidiu com a traseira do ônibus em Campo Grande - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/05/2022 18:54

Rio - Um viatura da Polícia Militar colidiu com a traseira de um ônibus na Rodovia BR-465, antiga Estrada Rio-São Paulo, na altura da Rua João Cirílo de Oliveira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O acidente, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), deixou dois agentes levemente feridos, apenas com escoriações. A dupla foi encaminhada ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas passa bem.

De acordo com a PM, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) realizava um cerco tático a criminosos na região no momento que ocorreu a colisão. Com isso, os suspeitos conseguiram fugir. A ocorrência segue em andamento.