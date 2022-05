Polícia Civil realiza operação em ferro velho da Zona Sul do Rio - Reprodução

Publicado 12/05/2022 18:29 | Atualizado 12/05/2022 20:35

Rio – Policiais da 13ª DP (Copacabana) e equipes da prefeitura lideradas pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) fizeram uma operação, na manhã desta quinta-feira (12, para combater os ferros-velhos irregulares na Zona Sul, que ocasionou a interdição de um estabelecimento em Ipanema e na apreensão de um caminhão e uma Kombi que funcionavam como "ferros-velhos itinerantes".

O mapeamento feito pela subprefeitura da Zona Sul, que permitiu detectar pelo menos 16 ferros-velhos na região, oito em comunidades e oito no asfalto. A operação apreendeu computadores, uma balança e alguns bens que serão periciados para determinar sua origem.



Na Rua Saint Roman, no acesso à comunidade do Pavão/Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, um estabelecimento teve sua interdição total, por possuir bens e produtos ilegais. Além de interromper as atividades do estabelecimento, foi fixado em sua entrada um edital de interdição, visando dar publicidade e coibir e chegada de novos materiais.



De acordo com a Polícia Civil o ferro-velho adquiria, principalmente, objetos roubados e furtados pelos usuários de crack, em especial, ferro, alumínio e cobre, pagando uma quantia por quilo. No local, foram apreendidos computadores, uma balança e outros objetos que serão periciados para determinar sua origem.



Além da comercialização de produtos oriundos de furtos, as equipes da prefeitura também encontraram no mesmo estabelecimento ligações ilegais de água e energia. Entretanto, o responsável pelo estabelecimento não estava no local.



"Desde o ano passo estamos atuando com muita firmeza na fiscalização de ferros-velhos, pois sabemos que esse é o caminho dos cobres, fios e materiais furtados na cidade. Continuaremos trabalhando para prevenir esses crimes e colaborarmos com a Segurança Pública", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Segundo agentes, um homem que mantinha um estabelecimento próximo ao ferro-velho foi preso por furto de energia. Outras cinco pessoas foram conduzidas à 13ª DP, para prestar depoimento.



Durante a operação, um caminhão e uma kombi que funcionavam como "ferros-velhos itinerantes", sem autorização, foram localizados em Copacabana, na esquina da Av. Nossa Senhora de Copacabana com Domingos Ferreira. Os motoristas foram conduzidos para a delegacia da região e serão ouvidos acerca dos fatos.



"Nosso objetivo é combater as irregularidades e frear a prática de furtos de objetos como alumínio, cobre, ferro e outros, que vem crescendo de forma assustadora na região. As operações vão continuar.", disse o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.



Operação na Baixada Fluminense



Nesta quinta-feira, ocorreu uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) contra o furto e receptação de equipamentos de concessionárias de serviço público, interditou até o momento, treze ferros-velhos na Baixada Fluminense.



De acordo com a polícia, o objetivo da operação é a cadeia criminosa, desde os comércios (ferros-velhos) até os receptadores dos materiais roubados, e visa evitar a reincidência desse tipo de crime.



A ação é um desdobramento da operação "Caminhos do Cobre", no reforço ao combate a esse tipo de crime. Segundo as investigações, os ferros-velhos alvos da operação, atuam como fornecedores de grandes recicladoras, sendo os primeiros a adquirirem os materiais roubados das empresas de prestação de serviço público.