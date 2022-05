Publicado 13/05/2022 00:00

Em reação às constantes insinuações e ataques às urnas eleitorais, Edson Fachin mostra seu preparo para ocupar a cadeira como presidente do STJ. Precisa se manter firme contra qualquer ato que ponha em risco nossa democracia.

A decisão do Supremo em autorizar licença de 180 dias para servidor que é pai sem presença da mãe é justa. Porém, em 2021 tivemos 56,9 mil bebês apenas com o nome da mãe na certidão. Mulheres que batalham, não contam com regalias e, muitas vezes, nem vagas em creches públicas.