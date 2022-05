Familiares e amigos se despedem do músico Eduardo Gallotti no Cemitério São João Batista, em Botafogo - Foto: Sandro Vox / Agência O Dia

Familiares e amigos se despedem do músico Eduardo Gallotti no Cemitério São João Batista, em BotafogoFoto: Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 18:07 | Atualizado 12/05/2022 20:31

fotogaleria Rio - Familiares, amigos e fãs se despediram, na tarde desta quinta-feira (12), do cantor Eduardo Gallotti. O sepultamento do músico e compositor aconteceu no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Para homenageá-lo, muito emocionados, amigos do músico cantaram grandes sucessos do samba durante o velório e o sepultamento dele. Gallotti faleceu na madrugada desta quinta, aos 58 anos, vítima de câncer nas cordas vocais

Nos últimos meses, o compositor postou diversos vídeos tocando cavaquinho no hospital em que fazia as sessões de quimioterapia. Mesmo internado diversas vezes, Gallotti fazia questão de demonstrar otimismo no tratamento da doença.

O músico é considerado uma grande referência no mundo do samba, com extensa pesquisa em defesa da preservação do gênero. Eduardo Gallotti começou a jornada na música quando jovem, em 1984, ao largar a faculdade de Biologia.

Na época, ele se apresentava em bares da Lapa, Botafogo e Baixo Gávea. Ele chegou a comandar as rodas de samba no Clube dos Democráticos, na Rua do Riachuelo, ao lado de nomes como Teresa Cristina, Nilze Carvalho, Pedro Miranda, Pedro Paulo Malta, Alfredo Del-Penho e outros.

Nas redes sociais, amigos se despediram do músico e exaltaram sua importância. "Muito mais que alguns, Gallotti merece o prêmio de quem veio ao mundo e fez a diferença, do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do samba. Meus sentimentos à família, particularmente ao seu irmão", escreveu o compositor e violonista Cláudio Jorge.

A cantora Teresa Cristina também se despediu. "Galotti foi o primeiro sambista que eu conheci de perto. Suas rodas no Mandrake, no Sobrenatural, no Lavradio. Aprendi com ele muitos sambas do Noel, Nelson Cavaquinho… Gallotti era uma enciclopédia! Engraçado, talentoso, inteligente. Acordei com essa notícia triste e ainda vou digerir essa informação mas foi embora um mestre das rodas, saibam todos todos vocês".