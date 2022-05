Carlos Felipe (na esquerda) e a mulher (na direita) que também estava de carona com o sargento - Reprodução / TV Globo

Carlos Felipe (na esquerda) e a mulher (na direita) que também estava de carona com o sargentoReprodução / TV Globo

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) ouviram, na noite desta quarta-feira (11), o depoimento de uma testemunha que acompanhava o sargento do Corpo de Bombeiros Paulo César de Souza Albuquerque na madrugada da última segunda-feira (9). O objetivo é entender os detalhes da discussão que terminou com Mateus Domingues, atendente do McDonald's, baleado na barriga . De acordo com Carlos Felipe da Silva Brasil, o tiro que acertou o funcionário do estabelecimento

À polícia, a testemunha alegou ainda que Mateus foi agredido duas vezes antes de ser atingido por um disparo: uma do lado de fora da lanchonete, e outra quando o bombeiro entrou na parte onde a vítima estava. O rapaz disse também que Mateus teria se defendido e logo após foi baleado.

Carlos Felipe é o homem que aparece neste vídeo de casaco laranja e boné preto. Ele e a mulher, que também prestou depoimento, estavam de carona com o sargento.

Mateus está internado no CTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele perdeu o rim esquerdo e parte do intestino. Além disso, o jovem terá que passar por uma nova cirurgia para tentar reconstruir o intestino e não precisar ficar usando uma bolsa de colostomia para o resto da vida.

Nesta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva do sargento . Segundo a corporação, o comandante-geral, coronel Leandro Monteiro, determinou suspensão imediata do porte e posse de armas do militar, além da instauração de um inquérito policial militar para apurar a conduta do profissional e a abertura de um conselho disciplinar.

Paulo César tem outras passagens pela polícia. Uma de 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher, e outra de 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno.