Lanchonete onde ocorreu o crime na madrugada desta segunda (9) - Google Street View

Publicado 09/05/2022 08:00 | Atualizado 09/05/2022 08:18

Rio - Um atendente do McDonald's da Taquara, na Zona Oeste, foi agredido e baleado por um cliente após uma discussão na madrugada desta segunda-feira (9). De acordo com testemunhas, o desentendimento teria sido causado por conta de um cupom de desconto.



Identificado como Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, ele foi atingido na barriga e encaminhado paro o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção da unidade, seu quadro de saúde é estável.



O crime ocorreu por volta das 2h. De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, amigos da vítima informaram que o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto.



Mateus tentou explicar ao cliente, que não teve a identidade revelada, que a informação deveria ter sido dada no início do pedido. Insatisfeito, o homem teria quebrado a proteção de acrílico e dado um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou no funcionário.



A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para ouvir testemunhas e colher imagens de câmeras de segurança. A investigação está em andamento.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em um estabelecimento do ramo de fast food na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara. Chegando ao local, os policiais encontraram um atendente ferido e o socorreram ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. O autor dos disparos já havia fugido. O caso foi registrado na 32ªDP (Taquara).

O McDonald's foi procurado e informou que a companhia lamenta profundamente e informa que prestou socorro imediatamente ao funcionário, que foi levado rapidamente para o hospital pela polícia. A empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com as investigações sobre o caso.