Morro dos Macacos, em Vila Isabel, tem noite de tiroteio entre facções rivaisReprodução

Publicado 13/05/2022 08:25 | Atualizado 13/05/2022 10:17

Rio - Oito escolas estão fechadas na manhã desta sexta-feira, além de uma clínica da família, em Vila Isabel, por conta da disputa entre facções criminosas que perdura desde a noite de quarta-feira. Os moradores do Morro dos Macacos voltaram a ter uma noite de medo com tiroteios nesta quinta-feira. Traficantes do Comando Vermelho (CV) do Morro do São João, do Engenho Novo, atacam os rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) que dominam a comunidade de Vila Isabel.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos às 23h51. Não há registro de confronto na manhã desta sexta-feira. Por conta da insegurança, a Clínica da Família Recanto do Trovador, no antigo Jardim Zoológico, na Rua Visconde de Santa Isabel, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (13).

A Secretaria Municipal de Educação informa que oito escolas estão fechadas, prestando atendimento remoto, na região do Morro dos Macacos, em razão de instabilidade severa no território. A SME ressalta que segue os protocolos do Programa Acesso Mais Seguro, que tem como objetivos mitigar riscos, orientar professores e alunos; planejar ações em conjunto nas unidades escolares e nos territórios, entre outras ações.

Moradores do Morro dos Macacos sofrem com mais uma noite de tiroteio. #ODia



Segundo o setor de inteligência do 6º BPM (Tijuca), a área está estabilizada na manhã de hoje (13). Traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, tentaram invadir o Morro dos Macacos. Mas, ainda não há nenhuma confirmação de tomada de território. O policiamento está reforçado na região.



Na madrugada de quinta-feira (12), um homem morreu durante a troca de tiros. Conhecido como "Mc Dallas", Eduardo Guimarães era catador e tinha 28 anos. Ele teria sido baleado por traficantes que invadiram a favela no fim da noite de quarta-feira, quando os confrontos começaram.

Eduardo estaria tentando voltar para casa durante a madrugada, quando foi atingido por traficantes. Ele chegou a ser socorrido por moradores para o Hospital Federal do Andaraí, em Vila Isabel, mas não resistiu.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do rapaz. "Muito difícil falar algo nessa hora. Não tem palavras que vão amenizar tanta dor, mas tenho certeza que Deus já recebeu ele de braços abertos. Peço que ele conforte o coração de todos da família. Só que ele também tem que confortar a todos nós que estamos destruídos por dentro, pois todos da comunidade nos sentíamos família dele também", postou uma amiga no Facebook.



Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos reforçam o patrulhamento na comunidade desde a madrugada de quinta-feira(12). A morte de Eduardo foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHCapital).