120 homens da Civil realizam operação em Realengo para desarticular facção criminosa - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

120 homens da Civil realizam operação em Realengo para desarticular facção criminosaReginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 08:50 | Atualizado 24/05/2022 09:32

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (24), uma grande operação nas comunidades Jardim Novo, Nogueira e Light, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, para prender traficantes que atuam na região. Batizada de Operação Jardim Suspenso, a ação é uma iniciativa da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O objetivo é cumprir 20 mandados de prisão pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

fotogaleria

De acordo com a corporação, cerca de 120 agentes participam da Operação Jardim Suspenso. As investigações tiveram início em 2021 e duraram cerca de seis meses. Entre os alvos estão o traficante que seria o líder do tráfico da Nogueira, conhecido como Da Macaca, além de soldados do tráfico de drogas e mototaxistas que, segundo as investigações, atuavam como “olheiros”, avisando os comparsas em grupos de sobre a movimentação de policiais e quadrilhas rivais.

Dia de operações nas comunidades do Rio

A manhã desta terça-feira (24) é marcada por operações em diversas comunidades, no Rio. Além da ação em Realengo, há operação também no Morro do Cruz, no Andaraí, e na Vila Cruzeiro, onde uma operação conjunta da PM com o Bope e com a PRF matou uma moradora da Penha e já deixou pelo menos 11 mortos.