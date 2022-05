Jairinho segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 15:59

Rio - A defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, pediu à Justiça do Rio que o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, esclareça se a utilização do software israelense Cellebrite Premium, para recuperar mensagens dos celulares do ex-vereador e da então namorada, Monique Medeiros, foi legal. O ex-casal é acusado pela morte de Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março de 2021.





"A defesa busca comprovar a legalidade da utilização do sistema Cellebrite. A lisura do procedimento pode ou não atestar se aquele ambiente é seguro, se aquelas informações extraídas dão àquele que as interpreta, segurança. Ao ver da defesa, há fundada suspeita de que não tenha existido, efetivamente, o procedimento correto. E, sendo assim, o ambiente de segurança cai por terra. É isso que pretende a defesa comprovar, ao determinar à juíza, acatando ao requerimento, que o Instituto de Criminalística, o órgão científico, responda às indagações da defesa", declarou o advogado.



Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que a defesa juntou a petição ao processo, mas ainda não há decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri. No dia da prisão de Jairinho e Monique, em 8 de abril de 2021, o diretor da Polícia Civil, Antenor Lopes, afirmou que

Durante as investigações da morte do menino, foi incluída no inquérito policial a troca de mensagens entre Monique e a babá da vítima, Thayná de Oliveira Ferreira. Em uma das mensagens obtidas pelo Cellebrite, a cuidadora demonstrou que Henry foi vítima de violência por Jairinho, com conhecimento da mãe. Segundo o advogado Cláudio Dalledone, há suspeitas de que não tenha sido seguido o procedimento correto para o uso da ferramenta.