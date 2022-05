Jairinho segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 21/05/2022 11:32 | Atualizado 21/05/2022 11:32

fotogaleria Rio - O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou, nesta sexta-feira, um pedido de habeas corpus para o ex-vereador Jairinho, acusado de matar o enteado Henry Borel no dia 8 de março de 2021 . A defesa dele aponta que Monique Medeiros, mãe do menino e também acusada pelo crime, teve sua previsão preventiva substituída por monitoramento eletrônico.

Jairinho segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, enquanto Monique Medeiros teve a prisão preventiva substituída por monitoramento por tornozeleira eletrônica em abril deste ano . Na decisão, a juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri da Capital, apontou episódios de ameaça e agressão sofridos pela mãe de Henry no presídio. Eles foram presos preventivamente em abril do ano passado.

Segundo a 7ª Câmara Criminal, a defesa poderia pedir para separar o depoimento de Jairinho e do perito, com prazo de cinco dias de distância entre um e outro caso tivessem interesse. Com isso, o perito Sami El Jundi será ouvido em uma data e o ex-vereador em outra. Monique foi dispensada pelo juízo de comparecer aos interrogatórios.

A defesa da professora citou o esclarecimento prestado por ela com duração de 11 horas em fevereiro e que ainda há preocupação com a sua integridade física após ameaças sofridas. Segundo os advogados, a participação da ré não interfere ou prejudica a continuidade do processo.

Relembre o caso

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Segundo o casal, o menino dormia no quarto e foi encontrado pela mãe, desacordado no chão. Na ocasião, a professora Monique relatou aos médicos que ouviu um barulho e foi ver o que tinha acontecido com o filho. Jairinho, que é médico, contou que o enteado não se mexia e o socorreu para a emergência.



O laudo da necropsia indicou a criança apresentava sinais de violência. A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. A perícia constatou vários hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica.