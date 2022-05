Material foi avaliado em aproximadamente R$ 40 mil - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 21/05/2022 16:38

Rio - Agentes da 10ªDP (Botafogo) prenderam, na tarde desta sexta-feira (20), o dono de uma bar identificado como Antônio Iranildo Saraiva Silva, pelo crime de receptação qualificada. De acordo com a Polícia Civil, no último dia 17, um rapaz chamado Michael Ribas Barata teria ido até a unidade policial fazer um boletim de ocorrência por roubo de carga de cigarros, avaliada em aproximadamente R$ 40 mil.

Na ocasião, ele afirmou que era entregador de uma empresa terceirizada pela Souza Cruz e foi abordado por criminosos no bairro Botafogo, Zona Sul da cidade. O rapaz relatou ainda que foi obrigado a ir com os bandidos para o Morro da Providência, no Centro, onde o material foi deixado.

Desconfiados da versão de Michael, os agentes pediram para que ele prestasse depoimento. "Ele se contradisse várias vezes durante a oitiva. Depois de um tempo, confessou que tinha armado o suposto roubo e que parte da carga tinha sido vendida para o dono de um bar na Praça da Bandeira por R$ 13 mil, e outra parte estava em sua casa", afirmou o delegado da 10ªDP, Daniel Rosa.

Os agentes então foram até o local e recuperaram o material. No total foram apreendidos 4090 maços de cigarros. Segundo investigações, Michael já teria desviado outras cargas. Ele foi indiciado por furto mediante fraude, abuso de confiança e comunicação falsa de crime.