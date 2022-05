Mesmo com temperaturas mais baixas, cariocas aproveitam o fim de semana de sol no Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Mesmo com temperaturas mais baixas, cariocas aproveitam o fim de semana de sol no RioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/05/2022 15:10 | Atualizado 21/05/2022 15:14

Rio - O frio chegou na cidade do Rio de Janeiro durante a semana, mas mesmo assim, o sol apareceu neste fim de semana e as praias encheram, apesar de na madrugada deste sábado (21), ter sido registrada a menor temperatura do ano, segundo o Alerta Rio. Os termômetros marcaram 12,2ºC, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, às 5h15.

A Marinha do Brasil alertou para ressaca nas praias do Rio de Janeiro, mas isso não fez com que os cariocas deixassem de aproveitar o mar. As ondas variam de 0,5 a 1,5 mm na região.

Segundo o Alerta Rio, ao longo deste sábado (21), um sistema de alta pressão vai influenciar o tempo na cidade e o céu fica de parcialmente nublado a claro, mas não chove. Os ventos variam de fracos a

moderados e as temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 25°C, nas zonas Norte e Oeste. Na Zona Sul, a máxima é de 22ºC.

Entre o domingo (22) e a quarta-feira (25), o céu também varia de parcialmente nublado a claro e os ventos ficam de fracos a moderados. Também não há previsão de chuva. A temperatura pode chegar à máxima de 29ºC na terça (24) e quarta-feira (25). Já a mínima chega à 12ºC entre domingo (22) e segunda-feira (23).