Um trecho da Avenida Ataulfo de Paiva chegou a ficar interditado pela manhã - Divulgação/COR

Um trecho da Avenida Ataulfo de Paiva chegou a ficar interditado pela manhãDivulgação/COR

Publicado 21/05/2022 11:17 | Atualizado 21/05/2022 12:42

Rio- Um homem morreu durante um incêndio em um apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (21). Bombeiros do quartel da Gávea, com apoio do grupamento do Humaitá, foram acionados às 5h33 para a ocorrência na Avenida Ataulfo de Paiva, entre as ruas Aristides Espinola e Dias Ferreira.



A vítima, identificada como Rodrigo Coutinho, de 46 anos, foi encontrada morta pelos militares. O incêndio aconteceu entre o quarto e quinto andar do prédio, segundo a corporação.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 14ª DP (Leblon), que abriu um procedimento para apurar as causas do incêndio, ainda desconhecidas. A perícia foi feita no local e o corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Ainda segundo a polícia, agentes fazem novas diligências para esclarecer o incidente.

Por conta do incêndio, a Avenida Ataulfo de Paiva ficou interditada pela manhã, mas foi liberada às 9h13, de acordo com o Centro de Operações Rio.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.