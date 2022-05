Secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, reafirma a importância da vacina contra a doença para evitar casos graves da Covid-19 - Divulgação

Publicado 21/05/2022 20:50

Rio - Após a divulgação do Panorama Covid-19 indicando um aumento expressivo na taxa de positividade da doença , o secretario do Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, comentou sobre os dados coletados neste mês de maio. "A Secretaria de Saúde observou, agora nas últimas semanas, o aumento significativo da taxa de positividade dos exames da covid. Este aumento da positividade não reflete, entretanto, em um aumento do número de atendimentos de pacientes com covid ou das solicitações de internação, seja enfermaria ou CTI", afirmou o secretário. Ele ainda reiterou sobre a importância da prevenção através do esquema vacinal contra a covid-19."Tem uma parte importante da população que deveria tomar uma dose de reforço e que não compareceu ao posto de vacinação ainda. A vacina é o que vem fazendo com que os casos de covid no país e no estado do Rio de Janeiro sejam casos leves. Por isso é fundamental que todo mundo se vacine adequadamente", explicou.O Panorama da Covid-19, publicado neste sábado (21), indica que a taxa de positividade, tanto para exames de antígeno quanto para os do tipo RT-PCR, subiram para 22% no período entre 10 e 17 de maio. Porém, mesmo com a expressividade dos números, o cenário segue estável.De acordo com Chieppe, a alta nos números ainda é um resquício da última onda de transmissão da variante Ômicron no Rio.