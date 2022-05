Taxa de positividade dos testes de Covid-19 subiu para 22% - Reprodução

Publicado 21/05/2022 14:08

Rio - O Estado do Rio apresentou um aumento na taxa de positividade dos testes feitos para covid-19, mas o cenário de contaminações pela doença segue estável, sem aumento expressivo de internações ou mortes, de acordo com o Panorama Covid-19, nova ferramenta da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado neste sábado (21). Os dados registaram que apenas um dos indicadores de alerta sofreu alteração significativa: a taxa de positividade dos testes de antígeno passou de 16%, no dia 10 de maio, para 22%, no dia 17 de maio. Já nos testes de RT-PCR, a taxa de positividade saiu de 15,8%, em 10 de maio, para 22%, em 17 de maio.

Apesar do aumento, a conjuntura completa do cenário se mantêm estável, já que outros indicadores não tiveram grandes mudanças. Inclusive, segundo a SES, o número de solicitações e o de espera por leitos atingiram os níveis mais baixos do ano.

A semana epidemiológica 18, 1º a 7 de maio, teve uma média diária de 358 atendimentos a casos de síndrome gripal, sendo 223 de pediatria e 135 de adultos. Já na semana epidemiológica 19, de 8 a 14 de maio, a média caiu para 334 atendimentos diários, sendo 221 para pediatria e 124 para adultos. O que aponta uma redução de 4% em relação à média móvel dos últimos 7 dias.

Na última semana, a média diária de solicitações de leito de Covid-19 foi de 4 para UTI e 3 para enfermaria. No mesmo período, a média diária de pessoas aguardando leito Covid-19 foi de 3 para UTI e enfermaria.

Nas últimas 24h, de acordo como Painel Covid-19, que é divulgado diariamente, o estado registrou 181 novos casos confirmados pela doença e três óbitos. O número de casos recuperados foi de 406. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 21,9%, enquanto nas UTIs Covid atinge os 25% em todos o estado.

Nova ferramenta de controle

O Panorama da Covid-19 vai substituir o Mapa de Risco da Covid-19 e será publicado semanalmente, às sextas-feiras. O boletim contará com indicadores precoces que ganharam maior peso no acompanhamento do cenário epidemiológico atual da pandemia no estado. Os números de casos e de óbitos pela doença continuam a ser publicados no Painel Covid-19.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), a mudança ocorreu pois num momento em que os números de casos, óbitos e internações estão baixos, a fórmula que determinava o bandeiramento no Mapa de Risco se tornou inadequada.

O Panorama Covid semanal vai aumentar a atenção nos indicadores precoces, como atendimentos de síndrome gripal nas UPAs e testagem de antígenos registradas no e-SUS, que inclui os exames realizados nas unidades de saúde do estado e até nas farmácias.