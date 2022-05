Fogo atingiu dois imóveis, sendo um deles uma residência - Divulgação

Publicado 21/05/2022 20:27

Rio - Um incêndio deixou três pessoas feridas e assustou moradores na manhã deste sábado (20), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As chamas se iniciaram em um prédio onde funciona uma oficina de carros e de conserto de estofados e acabou atingindo também uma casa que fica ao lado. O incêndio ocorreu na Avenida Heliópolis, na esquina com a Rua Indaiá, no bairro Heliópolis. Um dos moradores da residência conseguiu escapar, mas sua esposa, o neto dela e a namorada, que também estavam na casa, ficaram feridos.

Veja o vídeo:

Identificados como Rita de Cássia Carmo da Silva, de 53 anos, Matheus Mendes de Rezende, de 19 anos, e Ana Gabriela Emídio, de 22 anos, foram socorridos por vizinhos e levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBF), onde receberam os primeiros socorros. Eles sofreram queimaduras pelo corpo e inalaram bastante fumaça, mas não correm risco de vida.