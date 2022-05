Na tarde de sexta-feira (20), Paulo César se apresentou na 32ª DP (Taquara). No sábado, foi preso no GEP do Corpo de Bombeiros - Cléber Mendes / Agência O Dia

Rio - O bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, que atirou no atendente do McDonald’s, Matheus Domingos Carvalho, de 21 anos , foi encaminhado, na madrugada deste sábado (21), ao Grupamento Especial Prisional (GEP) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), onde permanecerá preso, à disposição da Justiça.

Quando soube da notícia, a tia de Matheus, Marcela Costa, respirou aliviada: “Graças a Deus ele foi preso”.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que Paulo César foi afastado de suas atividades desde o ocorrido e responde a Conselho de Disciplina, cujo resultado pode levar à sua expulsão. O CBMERJ também reforça que foi aberto um IPM (inquérito Policial Militar).

Paulo César é acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, após ter atirado em Matheus por conta de uma discussão sobre um cupom de desconto, na madrugada do dia 9 de maio. O advogado de Paulo, Sandro Figueredo, afirmou que logo na segunda-feira, dia 23, entrará com pedido de revogação da prisão preventiva do bombeiro: “Em nenhum momento, meu cliente ameaçou ou botou em risco qualquer testemunha, tanto é que as testemunhas foram depor sem problema nenhum. Quem está com medo não vai nem depor, não é verdade. Então, entendemos que o decreto prisional é desnecessário. Pois bem, vamos usar todos os mecanismos judiciais cabíveis para tentar revogar a prisão preventiva dele”, afirmou o advogado.

Na quarta-feira (18), Matheus teve alta do hospital. O jovem perdeu um dos rins e está usando uma bolsa de colostomia. Inicialmente, ele havia sido levado para o CTI do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas dias depois foi transferido para o Hospital Marcos Moraes, no Méier.