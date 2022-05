Moradores de Nova Iguaçu receberam cartão com benefício do Programa Recomeçar - Luis Alvarenga / Divulgação

Publicado 21/05/2022 16:40

Rio - O Programa Recomeçar chegou, neste sábado (21), para 300 moradores de Nova Iguaçu afetados pelas fortes chuvas no início deste ano. Ao todo, o Governo do Estado destinará cinco mil cartões para o município. Belford Roxo e Mesquita foram as primeiras a receber, com 1.061 famílias beneficiadas, no sábado (14).



"Hoje não é dia para se comemorar. Só quem passa pelo trauma de ver a água entrando em casa e destruindo tudo que foi conquistado com sacrifício, sabe o que é ter que recomeçar e reconstruir a vida. Os cartões ajudarão aos moradores prejudicados", disse o governador a moradores da região, na quadra do Colégio Estadual Antônio da Silva, em Comendador Soares, onde foram entregues os primeiros cartões na cidade.



O benefício chega por meio de um cartão com R$ 3 mil em parcela única, e o valor não pode ser sacado. É usado para compra de mobiliário residencial, eletrodomésticos da linha branca, móveis e materiais de construção.



"Essa ajuda é muito bem-vinda para todos nós. No meu caso, perdi todos os móveis nas enchentes de abril. E esse cartão é a chance que precisava para recomeçar a vida com meus quatro filhos, de 2 a 8 anos", afirmou a auxiliar de serviços gerais Jéssica Bispo, de 32 anos. Ela mora no bairro Ouro Verde e planeja comprar logo um armário, cama e fogão.



O vigilante Alexandro do Amparo, de 25 anos, se emocionou ao lembrar do aperto que passou com os temporais. Ele conta que salvou os filhos Helena, de 1 ano, e Felipe, de 3, da enxurrada, retirando-os de casa, em Comendador Soares, com água acima da cintura.



"Foi duro, com meus filhos nos braços, ver a água levando tudo que eu tinha, até o bercinho da Helena. Isso me cortou o coração. Choramos muito. Agora vou poder comprar um novinho para ela", comentou.



Próximas cidades



Os municípios de Magé, na Baixada Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana, também estão incluídos nesta primeira fase e serão os próximos a receber o programa. O cartão é destinado à população de baixa renda atingida por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios.



A expectativa é que sejam contempladas 26 cidades no estado. O beneficiário assina um termo de compromisso para uso de acordo com as finalidades previstas. As cidades também precisam firmar um termo de cooperação para que o cadastramento das famílias e os dados dos beneficiários sejam gerados pelos municípios afetados.