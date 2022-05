Dupla foi capturada após ser identificada pela central de monitoramento do shopping - Divulgação

Publicado 21/05/2022 18:27

Rio - Um homem foi preso e uma adolescente foi apreendida por policiais da 10ªDP (Botafogo), nesta sexta-feira (20), por suspeita de furtos em lojas no interior de um shopping center na Zona Sul. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados através da central de monitoramento do shopping e, ao chegarem no local, localizaram e capturaram a dupla. Com eles, foram encontrados diversos objetos que teriam sido furtados de uma loja de departamentos.



Ainda segundo a polícia, durante uma pesquisa ao sistema de Inteligência, os agentes descobriram que o acusado já possuía passagem pela polícia por crime contra o patrimônio. O suspeito estava cumprindo pena em regime de liberdade condicional.



Após ser capturado mais uma vez, ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Já a adolescente foi conduzida para o Juizado da Criança e do Adolescente.

O caso foi registrado na 10ªDP (Botafogo).