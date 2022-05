Câmeras do hotel flagraram momento em que o roubo acontece - Divulgação

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta sexta-feira (20), um homem suspeito de roubar duas mulheres na entrada de um hotel na rua Souza Lima, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite de sexta passada (13).

A prisão do homem, identificado como Fernando Gonçalves Nascimento, aconteceu na esquina da Rua Sá Ferreira com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os policiais foram informados que o suspeito estava novamente próximo ao local do ocorrido. Os agentes efetuaram buscas e conseguiram prendê-lo.

Nas imagens, registradas pelas câmeras do hotel, é possível ver o momento em que Fernando aborda a vítima e sua amiga, simulando estar portando uma arma de fogo e rouba um aparelho telefônico de uma das mulheres, enquanto a outra consegue fugir.

Vídeo mostra momento em que mulheres são abordadas por assaltante em Copacabana.



A vítima e a testemunha reconheceram Fernando como autor do roubo. De acordo com a polícia, as imagens não deixam dúvidas a respeito da autoria do crime de roubo. Fernando tem 21 anotações criminais pela prática de crimes como roubos, tentativa de homicídio e furtos.