A demolição do prédio começou na manhã de sábado (21) por volta das 09h30 - Foto: Divulgação da Prefeitura

Publicado 21/05/2022 11:45 | Atualizado 21/05/2022 12:38

Rio - O prédio de cinco andares em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, que ameaçava desabar, começou a ser demolido na manhã deste sábado (21) por equipes da prefeitura que atuam no local desde cedo.

Segundo a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, a demolição começou de forma manual nos dois andares de cima: “Equipes da Secretaria de Conservação e demais órgãos envolvidos estão aqui fazendo, claro, com todo o cuidado essa demolição. O trabalho iniciou pelos dois últimos andares, que serão demolidos manualmente. Só depois entram as máquinas, mas é um trabalho que ainda deve seguir pelos próximos dias”.

O Edifício Margarida fica na Comunidade Regata, entre Muzema e Rio das Pedras. Das 18 unidades, 13 estavam ocupadas. No andar térreo, há ainda quatro lojas. De acordo com a Secretaria Municipal Assistência Social, nenhuma das famílias aceitou ir para os abrigos oferecidos pela prefeitura. Preferiram ir para a casa de familiares. No dia anterior, foram, em pequenos grupos, retirando os pertences dos apartamentos.

Acionada por moradores que ouviram estalos no prédio, a Defesa Civil foi ao local na noite de quinta-feira (19) para verificar a construção que apresentava rachaduras, inclinações bem acentuadas e que, por isso, precisou ser interditada.

O imóvel é uma construção irregular. Não tem registro no município. Segundo informações da subprefeita de Jacarepaguá, o responsável pelo imóvel é um homem que faleceu há pouco tempo. Agora, quem responde por ele é a viúva, que não teve a identidade revelada.