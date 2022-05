Jairinho durante primeira audiência sobre o caso - Marcos Porto/Agencia O Dia

Jairinho durante primeira audiência sobre o casoMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/05/2022 11:16 | Atualizado 14/05/2022 13:01

Rio - A Justiça do Rio adiou do dia 1º para o próximo dia 13 de junho o interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, acusado ao lado de Monique Medeiros pela morte de Henry Borel. A decisão da 2ª Vara Criminal do Rio acata pedido da defesa do acusado, que citou necessidade de prazo entre a indagação do réu e de oitiva de perito assistente contratado pelos advogados.

Segundo habeas corpus da 7ª Câmara Criminal, a defesa poderia pedir para separar o depoimento de Jairinho e do perito, com prazo de cinco dias de distância entre um e outro caso tivessem interesse. Com isso, o perito Sami El Jundi será ouvido em uma data e o ex-vereador em outra. A mãe de Henry Borel, que também é ré, foi dispensada pelo juízo de comparecer aos interrogatórios.

A defesa da professora citou o esclarecimento prestado por ela com duração de 11 horas em fevereiro e que ainda há preocupação com a sua integridade física após ameaças sofridas. Segundo os advogados, a participação da ré não interfere ou prejudica a continuidade do processo.

Monique Medeiros está em prisão domiciliar desde o último dia 5 de abril , quando a juíza Elizabeth Machado Louro, titular da 2ª Vara Criminal da Capital, acatou o pedido de conversão da prisão. Ela cumpre agora prisão em endereço fixo e com monitoramento via tornozeleira eletrônica.

Jairinho e a professora são acusados pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março do ano passado. A criança teria sofrido torturas praticadas pelo ex-vereador no apartamento em que moravam na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Jairo está preso desde o último dia 8 de abril.