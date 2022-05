Material apreendido por policiais militares em São Gonçalo - Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 14/05/2022 16:47

Rio - Um homem ficou ferido, neste sábado, em uma troca de tiros com policiais em São Gonçalo, Região Metropolitana. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde está custodiado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto, perto da Avenida Doutor Eugênio Borges, em Arsenal, quando encontraram homens ouvindo músicas com apologia ao crime. Ao abordar os homens, houve uma troca de tiros entre eles.

Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9. milímetros, munições e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).