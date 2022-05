Operação de trânsito contará com 130 pessoas, dentre eles funcionários da empresa, guardas municipais e terceirizados, que auxiliarão na fluidez do trânsito - Divulgação

Publicado 14/05/2022 14:40

Rio - Motoristas que vão transitar por São Conrado, Recreio e Barra da Tijuca devem ficar atentos às interdições na região para a realização da Meia Maratona e da primeira etapa do Circuito Triathlon Brasil Sprint, na manhã deste domingo (15).



De acordo com a CET-Rio, a operação de trânsito contará com 130 pessoas, dentre eles funcionários da empresa, guardas municipais e terceirizados, que auxiliarão na fluidez do trânsito. O evento será monitorado por técnicos da companhia através de câmeras do Centro de Operações Rio (COR). Caso seja necessário, ajustes semafóricos poderão ser implantados.



Em São Conrado, a Avenida Prefeito Mendes de Morais, entre a Rua Engenheiro Amandino, será interditada em ambos os sentidos entre a partir das 23h59 de sábado. No domingo, a partir das 6h, a Avenida Prefeito Mendes de Morais, entre a Rua Princesa Diana de Gales e a Rua Herbert Moses, estará bloqueada no sentido São Conrado - Leblon. No mesmo horário ocorrerá o bloqueio na Auto Estrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em uma faixa de rolamento à direita do fluxo de veículos, pista sentido São Conrado, no trecho compreendido entre o Túnel São Conrado e a Rua Princesa Diana de Gales.



A Avenida Lúcio Costa terá seu primeiro trecho interditado às 4h de domingo, na pista junto à orla no trecho compreendido entre avenida Gilka Machado e Avenida do Contorno. Por volta das 5h, no sentido Barra - Recreio, a Avenida do Pepê será interditada entre a avenida Lúcio Costa e a Avenida Olegário Maciel, uma faixa de rolamento a direita, junto à orla. Na Barra também serão bloqueados trechos das seguintes vias: Ponte da Joatinga, Túnel do Joá (pista inferior), Elevado das Bandeiras (pista inferior) e Túnel de São Conrado (pista inferior).



Proibição de estacionamento



Durante a realização do evento, será proibido estacionar em algumas vias.



Sábado (14/5) a partir das 23h59



- Avenida Prefeito Mendes de Morais, no trecho compreendido entre a Rua Engenheiro Armandino de Carvalho e a edificação nº 808, na baia de estacionamento localizada junto ao muro do Gávea Golf Clube



- Rua Herbert Moses;



- Avenida do Pepê, em ambos os bordos da via, no trecho compreendido entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua Sargento João de Faria;



- Rua Tenente Aírton Pereira, em ambos os bordos da via, no trecho compreendido entre a Avenida do Pepê e a Avenida Comandante Júlio de Moura;



- Rua Princesa Diana de Gales, em ambos os bordos da via;