Conjunto Dom Jaime de Barros Câmara, em Padre Miguel - Rogerio Santana / GOV RJ

Publicado 14/05/2022 10:07 | Atualizado 14/05/2022 10:12

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta sexta-feira (13), a reforma do Conjunto Dom Jaime de Barros Câmara, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O condomínio habitacional é considerado o maior do Rio de Janeiro, com mais de 50 mil moradores.

Segundo o Governo, serão investidos cerca de R$ 53,6 milhões na reforma. As obras fazem parte do programa 'Casa da Gente', que prevê a reforma de moradias de baixa renda em diversas áreas do estado. As intervenções no Dom Jaime Câmara começam na próxima segunda-feira (16).

"Com seriedade e comprometimento, temos conseguido mudar a realidade dos conjuntos residenciais do estado. No Jaime Câmara, não será diferente. Aqui serão realizadas obras essenciais, e que vão além de uma simples pintura. É reforma de verdade, aguardada há décadas pelos moradores", disse Castro.

Ao todo, o conjunto habitacional tem 180 blocos e 7.200 apartamentos. Além da pintura de todos os prédios, também serão executados serviços de impermeabilização e recuperação de telhados, limpeza de 350 caixas d'águas, 180 cisternas e barriletes, e recuperação pontual de rede externa de esgoto sanitário e de instalações elétricas.

"Inaugurado em 1972, o residencial sofreu com a construção de puxadinhos e falta de serviços públicos. O programa Casa da Gente vai fazer uma reparação histórica e devolver a dignidade aos seus 50 mil moradores", afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi.