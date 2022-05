Jovens se agridem com socos e chutes, enquanto grades e garrafas são arremessadas. - Reprodução

Publicado 14/05/2022 17:56

Rio - Um vídeo com dois minutos de duração, que viralizou nas redes sociais, mostra uma briga generalizada que ocorreu durante o show de MC Cabelinho em uma casa de espetáculos em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (13). A confusão resultou em garrafas e grades sendo arremessadas durante o evento Rio Beat festival.



Nas imagens, é possível constatar o momento em que a briga começou. Jovens se agrediam com chutes e pontapés enquanto grades e garrafas eram arremessadas. Ainda no vídeo, é possível ver MC Cabelinho, com seus seguranças, deixando o palco do evento.



Em determinado momento, o vídeo mostra um homem de preto efetuando dois disparos para o alto. Ainda na gravação, é possível ver alguns membros da segurança tentando separar a confusão, enquanto outros não permitiam que mais pessoas chegassem.



De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não foi efetuado nenhum registro de ocorrência na delegacia da região por parte de vítimas ou de responsáveis pelo evento.