A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso - Reprodução

Publicado 14/05/2022 17:42 | Atualizado 14/05/2022 19:25

Rio - Dois homens foram encontrados mortos, neste sábado, em um carro na Taquara, Zona Oeste do Rio. As duas vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, tinham marcas de tiros no corpo. O veículo foi removido por volta das 12h.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram chamados por moradores, que relatavam terem ouvido disparos na comunidade Santa Maria. No local, eles encontraram um homem transportando os dois corpos em um carro.

O motorista se identificou como policial penal e disse que criminosos teriam levado sua arma, carregadores, munições, além de um colete balístico, o distintivo da Secretaria de Administração Penitenciária, a farda e um telefone celular.

Segundo o "RJ2", existe a suspeita de que o crime tenha envolvimento de traficantes que invadiram área controlada pela milícia. De acordo com o relato de moradores, dezenas de traficantes chegaram pela mata do alto e invadiram casas.

O policial penal teria dito a polícia que os homens foram mortos quando estavam deitados no chão sob a mira de traficantes e que ele só teria sobrevivido porque afirmou ser pastor.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil afirmou que agentes coletam informações para identificar a autoria e entender a motivação do crime. Policiais militares reforçam o policiamento na região.