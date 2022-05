O governador também entregou à comunidade a horta comunitária, que fica ao lado da sede do Cidade Integrada, no Jacarezinho - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/05/2022 15:03 | Atualizado 14/05/2022 16:08

Rio - O governador Cláudio Castro entregou neste sábado (14)diversos equipamentos públicos, frutos do Programa Cidade Integrada, nas comunidades de Manguinhos e do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Foram inauguradas a piscina e a quadra poliesportiva do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, que passou por reformas em toda a estrutura interna e externa. Na ocasião, aconteceram atividades esportivas na quadra e na piscina. A comunidade do Jacarezinho também recebeu projetos arquitetônicos para a reforma de 110 casas.

"O Cidade Integrada é um programa de transformação de vida. A gente sabe que há uma pressa, que é natural, até pela falta do poder público ao longo dos anos. Mas, por não ser um projeto eleitoral, às vezes, até o tempo das coisas acontecerem, as licitações, o respeito ao processo acaba demorando um pouquinho mais. Mas, hoje, 115 dias depois, a gente vê a Faetec, Casa do Trabalhador, CRJ, a escola, o programa de esportes e cultura entregues", avaliou o governador.

Imóveis precários

Incluído no Programa Cidade Integrada, o Na Régua beneficia famílias que vivem em imóveis em situação precária, inclusive sem banheiros.



"Garantir moradias dignas é uma das nossas missões na comunidade do Jacarezinho. Os engenheiros e arquitetos do Na Régua vão mudar a vida dessas pessoas. É uma felicidade poder realizar o sonho dessas famílias", disse o governador.



Coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, o projeto Na Régua oferece serviços de assistência técnica e arquitetura para a população mais vulnerável. Engenheiros e arquitetos da equipe da iniciativa vistoriaram centenas de imóveis e cadastraram 110 unidades que necessitam de reformas imediatas.



"As intervenções são voltadas para salubridade e habitabilidade do domicílio para melhorar a qualidade de vida das famílias", afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi.



Casas do Trabalhador

Entre as inaugurações, foi entregue a Casa do Trabalhador de Manguinhos, onde funcionará também o SINE e será montada uma unidade móvel(carreta). De acordo com o governo estadual, as Casas do Trabalhador vão ampliar a oferta de trabalho, emprego e geração de renda para os moradores das duas comunidades. No local, serão oferecidos cursos de qualificação profissional, além de formação e preparação de candidatos para vagas de emprego.

Ainda em Manguinhos, Castro inaugurou o Centro de Referência da Juventude (CRJ). O Secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, acompanhou o governador. O vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira, que assumiu na noite desta sexta-feira,13, temporariamente o cargo de prefeito da cidade, após Eduardo Paes viajar para os Estados Unidos, estava presente no evento.

Castro também inaugurou o complexo esportivo do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. Ao todo, três mil pessoas se inscreveram nas atividades que serão oferecidas nas instalações esportivas da escola de segunda a segunda, como natação. Durante a entrega dos equipamentos do colégio estadual, foram realizadas atividades esportivas, apresentação da banda musical da escola e oficinas de grafite.

"Estamos entregando uma escola com um modelo de ensino inovador que estará de portas abertas aos moradores da região. É importante que todos percebam que a escola pertence à comunidade e se envolvam para que juntos possamos avançar na melhoria da qualidade da educação pública", ressaltou Valle.

Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, Vitoria de Oliveira, de 17 anos, está empolgada com as melhorias que a escola recebeu após a chegada do Cidade Integrada.



"Todos os alunos estão muito felizes. Estudo desde o 1º ano aqui e hoje sinto que estou num novo colégio. A energia é outra. Além das aulas, temos uma série de atividades extras," disse a estudante.

Maior medalhista paralímpico brasileiro, com 14 medalhas conquistadas na natação, Clodoaldo Silva, se emocionou ao ver de perto a transformação da escola. "Já estive em muitos espaços de alto rendimento para a prática esportiva, mas quando você reúne no mesmo local esporte e educação, aí sim se tem o trabalho que faz a diferença. E se eu consegui superar minha deficiência por meio do esporte, qualquer um pode alcançar seus sonhos", comentou o atleta.

Horta comunitária

O governador também inaugurou a Horta Comunitária, que fica em um espaço de 300 metros quadrados e ao lado da sede do Cidade Integrada, em Manguinhos. As primeiras mudas de hortaliças foram colhidas, organizadas em cestas e doadas para 200 famílias.



No total, foram colhidas na horta, cultivada pela Secretaria de Agricultura, mais de 2 mil mudas de hortaliças, entre brócolis, alface, mostarda, beterraba e rúcula. O objetivo é garantir segurança alimentar e aproximar a população local das questões ambientais.

Maquiagens, tranças e castrações

O programa Desenvolve Mulher também marcou presença nos eventos deste sábado, com um espaço para atender moradoras da comunidade com serviços de maquiagem, tranças e penteado afro. Uma tenda do projeto RJPet também realizou castração gratuita de cães e gatos.