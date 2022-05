Marcelo Freixo é pré-candidato ao cargo de governador do Rio - Renata Cristiane

Publicado 14/05/2022 17:00 | Atualizado 14/05/2022 19:20

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu a ação da Polícia Civil que destruiu um memorial erguido no Jacarezinho, Zona Norte da cidade, para homenagear os 28 mortos em ação policial na comunidade, no ano passado. Durante a inauguração de equipamentos públicos do projeto Cidade Integrada, na manhã deste sábado (14), no Jacarezinho, Castro disse que o monumento foi uma "apologia ao crime” e "um tapa na cara da sociedade".

Ainda no evento, o governador também fez acusações ao deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), que é pré-candidato ao cargo de governador, e ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol). Pela primeira vez desde 2010, o Psol não vai lançar um nome para o Governo do Rio. O partido decidiu renunciar a uma candidatura própria para apoiar Freixo, seu ex-filiado.

"Cada bandido desse, quando aponta uma arma para o policial, como apontaram e mataram o (policial) André (Leonardo de Mello Frias), é para sociedade que eles estão apontando. Enquanto eu estiver à frente não vamos aceitar esse tipo de apologia ao crime. Isso é apologia ao crime feito por deputados do Psol juntos a turma do seu Marcelo Freixo. Isso é um tapa na cara, um desrespeito ao cidadão de bem que paga imposto. Enquanto eu estiver aqui, um memorial desse vai ser derrubado ou no mesmo dia ou no seguinte. O único herói ali era o André", disse o governador.

Procurado pelo Dia, Freixo comparou Castro ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso:

"Cada vez mais, Cláudio Castro se parece com Sérgio Cabral, no lugar de governar e resolver os problemas reais do povo do Rio de Janeiro, fica criando confusão e conflito. Hora de virar essa página lamentável no Rio de Janeiro".



Já o Psol ainda não se manifestou sobre as acusações de Castro.