Pertences das vítimas foram recuperados e devolvidos após a prisão dos criminosos - Divulgação

Publicado 15/05/2022 08:16 | Atualizado 15/05/2022 08:50

Rio - Dois criminosos foram presos e um adolescente apreendido após praticarem assalto a um ônibus no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, na noite deste sábado (14). Alertada pelas vítimas do crime, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) localizou o trio na Av. Salvador Allende, na altura da estação de BRT Ilha Pura.

De acordo com a PM, pelo menos oito vítimas tiveram seus pertences recuperados na ação policial. Os criminosos estavam em posse de seis celulares, diversos cartões, dinheiro em espécie e carteira dos passageiros do coletivo. Um deles era menor, então foi apreendido. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).