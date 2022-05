Ocorrência foi registrada na 58ª DP (Nova Iguaçu) - Divulgação

Rio – Um homem foi morto, na noite do último sábado (14), durante um confronto com policiais militares do 20º BPM (Mesquita) nos acessos ao bairro da Grama, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros ocorreu após o patrulhamento, quando os policiais encontraram homens armados comercializando drogas na região. Segundo os relatos dos agentes, o confronto começou após os criminosos atacarem os oficiais.



Na ação, foram encontradas uma pistola, munições, 286 cápsulas de cocaína, 2 rádios comunicadores e 2 bases de rádios comunicadores. Os demais criminosos consegiram fugir.