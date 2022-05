A Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand foi fechada devido a disputa entre facções no Morro dos Macacos - Cléber Mendes/ Agência O DIA

Publicado 15/05/2022 19:35 | Atualizado 15/05/2022 21:51

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, voltaram a relatar intenso tiroteio na comunidade na noite deste domingo (15). Pelas redes sociais, eles contam que escutam rajadas de tiros na comunidade. A nova guerra entre traficantes rivais na comunidade começou desde a última quarta-feira (11).

Fogo Cruzado GRAJAÚ RJ UTILIDADE PÚBLICA: 15/05 - 19:35h Vídeo dos Tiros Vila Isabel, morro dos Macacos. #FogoCruzadoGrajaúRJ pic.twitter.com/6JHenFhQQY — Fogo Cruzado GRAJAÚ (@FogoCruzadoGJRJ) May 16, 2022

Apreensivos, os moradores contam que se assustaram e revivem momentos de angústia: "Moro próximo quase morri do coração. Minha filha estava no quintal andando de patins e sai correndo para pegá-la. Ela paralisou porque não sabia se corria. Só gritava por mim assustada, chorando de medo. Muito assustador", escreveu uma mulher em rede social.

A vizinhança da comunidade conta estar ouvindo o tiroteio em diferentes pontos da região, entre eles, na Avenida Boulevard 28 de Setembro e na Rua Teodoro da Silva. "Muitos tiros, não para, ouvindo daqui da Rua Torres homens", contou outra moradora.

Outra mulher, que mora na comunidade, desabafou: "Tiro comendo solto aqui no Morro dos Macacos. Só Rajadão. Sinistro de medo. Um horror que só". Algumas pessoas da região pedem, pelas redes sociais, que as pessoas permaneçam em casa.

Na última sexta-feira (13), os moradores disseram que a facção que controla o Morro de São João, no Engenho Novo, tenta tomar o Macacos, e por isso, estão escondidos na mata da comunidade. Na quinta-feira (12), o catador Eduardo da Cruz Guimarães, o MC Dallas, de 28 anos, foi baleado e morreu à espera de socorro. As informações são que ele havia saído da residência de um amigo para voltar para casa dele no alto da comunidade. No caminho, teria encontrado os traficantes que invadiram o Morro dos Macacos e foi baleado.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) confirmaram o tiroteio no Morro dos Macacos, na noite deste domingo, entre traficantes rivais.