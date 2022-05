As mortes dos três homens foram registradas na 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação

As mortes dos três homens foram registradas na 90ª DP (Barra Mansa) Divulgação

Publicado 15/05/2022 16:29 | Atualizado 15/05/2022 16:36

Rio - Três homens foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (15), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 28º BPM (Volta Redonda) foi acionada por moradores do bairro Vila Ursulino. No local, os policiais militares constataram um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ao encontrar dois corpos caídos ao chão com aparentes perfurações de disparos de tiros.



Os policiais militares foram informados que outro homem ferido havia sido socorrido para o Hospital Santa Casa da Misericórdia de Barra Mansa em estado grave, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.



A perícia da Polícia Civil foi acionada pelos policiais militares. No local, foram apreendidos munições e dois telefones celulares. A ocorrência foi registrada na 90ªDP (Barra Mansa). Os agentes analisam câmeras de segurança da região. Os nomes das vítimas de 22, 25 e 37 anos não foram divulgados. As motivações para o crime ainda foram esclarecidas.