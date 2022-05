Material apreendido por policiais em Nova Iguaçu - Foto: Divulgação / PMERJ

Publicado 15/05/2022 18:35 | Atualizado 15/05/2022 18:50

Rio - Dois homens foram presos, na tarde deste domingo, após troca de tiros com policiais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com os suspeitos, os PMs encontraram um revólver, dois artefatos explosivos, uma capa de colete, dois rádios, 250 pinos de pó branco e 90 tabletes de maconha. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) patrulhava um dos acessos da comunidade do Inferninho, quando foi atacada. Após o confronto, os agentes de segurança encontraram os dois homens armados. O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Morte durante confronto