Cristiano da Silva, de 44 anos, era conhecido como Neném e trabalhava como segurança - Reprodução do Instagram

Publicado 15/05/2022 15:56

Rio - Parentes de um dos homens encontrados morto na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste, no último sábado (14), dizem que ele trabalhava como segurança e que visitava a irmã, moradora do local. Cristiano da Silva, de 44 anos, e outro homem teriam sido confundidos por traficantes como membros da milícia que comandava a região, mas família nega o envolvimento. O segurança será enterrado no cemitério do Sase, em Itaguaí, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira.

"Ele nunca teve envolvimento com milícia. Zero chances. Ele, na verdade, estava lá para visitar uma irmã que mora na comunidade. Estava lá desde a última quarta-feira à noite", conta um familiar de Cristiano, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo o parente, os bandidos invadiram a casa da irmã da vítima, onde também estavam dois cunhados. Um deles seria o agente penitenciário que sobreviveu ao ataque dos traficantes e foi obrigado a tirar os corpos dos dois do local.

Em relato dado na Divisão de Homicídios, o policial penitenciário alegou que os criminosos encontraram seu distintivo, arma e colete balístico, por isso suspeitaram que algum deles teria envolvimento com a milícia. Ele diz ainda que acredita não ter sido morto porque se identificou como pastor evangélico.

A Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, neste domingo, que acompanha o caso envolvendo o policial penitenciário. Nem o agente e nem a outra vítima tiveram seus nomes revelados. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Capita. De acordo com a especializada, policiais civis fazem buscas por testemunhas e imagens de câmeras que ajudem na identificação dos autores e na motivação do crime.

Moradores da região compartilharam vídeos que mostram a guerra recente entre traficantes, que agora dominam a favela, e milicianos. O bando teria tomado o poder do tráfico na região após conseguir entrar na região por área de mata. Casas de moradores teriam sido invadidas pelo bando durante a ação criminosa.