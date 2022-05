Essa é a 20° unidade entregue pelo Estado - Divulgação / Philippe Lima

Publicado 15/05/2022 14:22

Rio – A comunidade do Terreirão, no Recreio, Zona Oeste do Rio, ganhou, no último sábado (14), uma Casa do Trabalhador. Construída pelo Governo do Estado, ela faz parte de um programa que visa ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho da população. O governador Cláudio Castro também inaugurou unidades em Manguinhos e no Jacarezinho no mesmo dia.

"Nosso foco é o trabalhador. Prova disso é que o Rio de Janeiro recuperou 100% dos empregos perdidos durante a pandemia da Covid-19 e mais de 73 mil empresas foram abertas no estado. A Casa do Trabalhador devolve sonhos e dignidade, além de contribuir para o desenvolvimento local e regional", ressaltou o governador.



Foi necessário um mapeamento do arranjo econômico local e das demandas da população, além de uma busca por postos de trabalho, para que a unidade fosse implementada. Na unidade, estão previstas ainda, a oferta dos serviços de orientação para atividades empreendedoras, assim como o estímulo a de desenvolver parcerias com instituições locais.



"Vamos continuar visitando comerciantes, empresários e industriais da região para saber as demandas, fazer a captação de vagas, entender o arranjo econômico e buscar esses profissionais para qualificá-los e inseri-los no mercado de trabalho", disse o secretário de Trabalho e Renda, Patrick Welber.



O programa, da secretaria de Trabalho e Renda, foi criado em 2013, com o objetivo de implementar políticas públicas de trabalho.