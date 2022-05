Fabio Pavão e Junior Escafura compõem a chapa Portela Verdade - Foto: Divulgação / Portela

Fabio Pavão e Junior Escafura compõem a chapa Portela VerdadeFoto: Divulgação / Portela

Publicado 15/05/2022 20:56 | Atualizado 15/05/2022 22:21

Rio - Integrantes da Portela lançaram, neste domingo, 15, a chapa de situação Portela Verdade 2022. Em um evento no Galpão de Alegorias das escolas da Intendente Magalhães, o presidente da chapa, Fábio Pavão, e o vice, Júnior Escafura, apresentaram para os torcedores a proposta para o próximo triênio. As eleições para a decisão dos próximos mandatários da escola de samba está marcada para o dia 29 de maio.

"Eu e o Júnior já ocupamos o cargo de diretor de carnaval da Portela. Nós sabemos o que é colocar um Carnaval na Avenida. Vamos fazer carnavais competitivos, que disputem o título. Este ano, nós conseguimos o apoio de várias empresas para a realização do nosso Carnaval. Para o ano que vem, sem a pandemia é impulsionado pelo centenário, pretendemos conseguir mais parceiros", afirmou Pavão, que continuou:

"Sempre existem aspectos que precisam melhorar. A pandemia limitou nossos recursos e dificultou, por exemplo, a manutenção da quadra. A quadra é o bem mais importante da Portela. Nós precisamos do faturamento de ensaios e eventos para fecharmos as nossas contas".

A chapa Respeita Portela, de oposição, foi lançada no início do mês, no dia 4 de maio. O grupo, liderado pelo advogado Richard Rodrigues, traz o seu Noca como presidente de honra. Rodrigues é o ex-consultor jurídico da agremiação e propõe uma maior transparência às contas da escola. Caso ganhe a disputa, o advogado pretende criar um Portal da Transparência para disponibilizar aos sócios informações detalhadas das finanças da Portela.

As eleições do próximo triênio acontecem no momento em que a tradicional escola de samba carioca completa 100 anos. No Carnaval de 2023, a Portela vai levar para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao centenário da própria escola de samba.