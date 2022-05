Trânsito na Ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira (16) - COR / Divulgação

Publicado 16/05/2022 19:14 | Atualizado 16/05/2022 20:25

Rio - A forte chuva que atinge o Rio desde o início da tarde desta segunda-feira (16) causou transtornos para os cariocas na volta para a casa. Devido um problema de energia a linha 4 do metrô ficou com o tráfego interrompido nos dois sentidos. O ramal conecta a estação General Osório, na Zona Sul, à estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Por volta das 17h o tráfego foi normalizado.

O congestionamento em toda a cidade, até às 18h era de 125 km. A média das últimas segundas, no mesmo horário era de 78 km. Na Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, por exemplo, há trânsito bem congestionado.

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, o trânsito no sentido Niterói está com lentidão da Reta do Cais até o pedágio. A previsão de travessia por volta de 19h30 era de 70 minutos.

Diversas ruas também ficaram alagadas e houve quedas de árvores. Foi o caso da Rua Haddock Lobo, na Tijuca, altura da Rua Engenheiro Abel; da Rua Ibituruna, na altura da Rua Moraes e Silva, no bairro do Maracanã. Houve também registro de bolsão na Rua do Catete, próximo a Rua Silveira Martins, no bairro do Catete.

Ainda segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, sentido Guaratiba, também foi prejudicada por conta da chuva. A Rua Francisco Eugênio, em São Cristóvão, foi outra que registrou bolsão d'água.

Moradores de vários bairros da cidade também relataram nas redes sociais que estão sem luz há pelo menos duas horas. "Sem luz mais uma vez pela Freguesia! Descaso total", disse uma mulher de Jacarepaguá.

"Caraca, tô chocada com essa chuva em Niterói, nunca vi algo tão forte assim do nada. Cidade toda alagada, trânsito está um caos sem fim, prédios sem luz e até granizo teve", relatou outra.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (17), o tempo quase não muda. Haverá sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 24ºC.



Na quarta-feira (18), há uma mudança brusca. O dia promete ter névoa e de noite haverá bastante nuvem no céu. Os termômetros marcarão 15ºC de mínima e 23ºC de máxima. Na quinta-feira (19), haverá sol entre nuvens e não chove.



A tempertura máxima, entretanto, será de 22ºC, já a mínima será de 12ºC.

Já na sexta-feira (20), chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros irão marcar 14ºC de mínima e 22ºC de máxima.