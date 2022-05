Agentes encontraram material no interior do ferro-velho clandestino - Divulgação

Publicado 16/05/2022 19:38

Rio - Cerca de 200 metros de cabos de energia de uso exclusivo da Light e duas caçambas de lixo da Comlurb foram recuperadas, nesta segunda-feira (16), por policiais civis e fiscais Prefeitura do Rio. O material estava em ferro-velho na Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte. Duas pessoas responsáveis pelo estabelecimento foram presas em flagrante na ação coordenada. O local não tinha autorização para funcionar.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), que participou da ação, os materiais incluindo os cabos da distribuidora de energia, a caçamba, cinco metros de cobre, três balanças e cerca de R$ 2 mil em dinheiro, estavam no interior do estabelecimento. O local também tinha um gato de energia. A ligação clandestina foi cortada por profissionais da concessionária.



"Hoje, interditamos mais um ferro-velho clandestino no Rio de Janeiro. Desde o ano passado a Prefeitura tem feito esforços diários de combate a esses estabelecimentos ilegais, porque sabemos que o caminho do furto de cobre e de fios acaba sendo o ferro-velho clandestino. Seguiremos realizando esse trabalho e continuaremos contando muito com o apoio da Polícia Civil para que a gente consiga estancar essa quantidade absurda de furto", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Duas balanças e cerca de R$ 2 mil em dinheiro foram recuperados Divulgação



A fiscalização teve apoio da Guarda Municipal do Rio e faz parte de operação para coibir a ocorrência de irregularidades nos estabelecimentos de reciclagem.

A Seop informa que desde 2021 já foram inspecionados mais de 65 ferros-velhos e feitas mais de 50 operações, resultando na remoção de mais de 150 pontos de furtos de água e de energia elétrica. Somente neste ano de 2022, mais de três toneladas de fios de cobre sem procedência já foram apreendidos.