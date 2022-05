Amigos e familiares do motoboy Yuri de Souza Fontes, morto na Barra da Tijuca, fazem protesto - Arquivo pessoal

Publicado 16/05/2022 19:06

Rio - Amigos e familiares do motoboy Yuri de Souza Fontes, de 24 anos, morto neste domingo (15), na Barra da Tijuca, fizeram um protesto da Avenida Embaixador Abelardo Bueno até a Avenida das Américas, em frente ao Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio. Durante a manifestação, que ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (16) embaixo de chuva, eles pretendiam chamar a atenção das autoridades para que o caso seja investigado. Yuri realizava uma entrega pela plataforma iFood quando sofreu um acidente.

"Não queremos que a morte do meu irmão caia no esquecimento. Pedimos que a polícia investigue e que seja feita justiça", disse o irmão da vítima, Yago Fontes. O protesto de motos ocorreu no ponto onde o jovem foi morto, na Abelardo Bueno, e em frente ao local onde ele esperava as chamadas para as entregas, no Barra Shopping. O ato foi acompanhado por policiais militares.

De acordo com os parentes da vítima, o incidente foi em frente à uma cabine policial. Segundo os familiares, ao chegarem ao local, um policial militar afirmou que ele teria escorregado e caído sozinho. Os agentes também teriam dito à família que não houve testemunha. A versão dos policiais, porém, é contestada. Uma pessoa diz que Yuri foi atropelado por um Fusion preto, que teria deixado o local. O irmão conta que o rapaz começou a trabalhar como motorista de aplicativo no início da pandemia.

O corpo de Yuri será enterrado nesta terça-feira (17) no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a investigação está a cargo da 32ª DP (Taquara) e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.